В пластиковых панелях из Ирана обнаружили около 40 кг героина - ФОТО

В Нахчыване изъято более 39 кг героина, спрятанного особым способом.

Как сообщает 1news.az, сотрудники Нахчыванского главного таможенного управления пресекли незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере.

На таможенном посту «Джульфа» досмотру подверглось транспортное средство, следовавшее транзитом из Ирана в Польшу с грузом «пластиковых облицовочных панелей».

В ходе проверки в пластиковых панелях были обнаружены спрятанные ухищренным способом 780 пакетов.

Общий чистый вес изъятого героина составил 39 килограммов 315,246 грамма.