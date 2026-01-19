Высокопоставленный иранский дипломат запросил убежище в Швейцарии

По данным дипломатических источников, переданных телеканалу Iran International, на фоне политических протестов в Иране высокопоставленный иранский дипломат, работавший в Европейской штаб-квартире ООН в Женеве, подал в отставку и запросил убежище в Швейцарии.

Алиреза Джейрани Хокмабад занимал должность главного дипломата ИРИ при Европейской штаб-квартире ООН в Женеве, а также был заместителем постоянного представителя Ирана при нескольких международных организациях.

Он подал заявление правительству Швейцарии на получение убежища вместе с семьей в связи со «страхом возвращения в Иран, возможными последствиями в условиях революционной ситуации и вероятностью краха Исламской Республики».

Источник: телеграм-канал Azad Iran