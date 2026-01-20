Президент Ильхам Алиев: Сегодня международные отношения вступают в новую эру
Сегодня международные отношения вступают в новую эру.
Эру, в которой ситуацией управляет не верховенство закона, а верховенство силы. Мы можем видеть это в разных частях мира.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом 20 января сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу Euronews в Давосе.
«Каждая страна должна основывать свою стратегию и политику, учитывая собственный потенциал, устанавливать хорошие отношения с как можно большим количеством стран, в первую очередь в своем регионе, а во вторую очередь – в глобальном масштабе. И это именно то, чего удалось достичь Азербайджану», - отметил глава государства.
