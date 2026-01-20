СМИ: Трамп намерен подписать устав «Совета мира» в Давосе 22 января

Президент США Дональд Трамп планирует утвердить полномочия и полный текст устава "Совета мира" для урегулирования в секторе Газа на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе 22 января.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, Трамп настаивает на том, чтобы приглашенные страны подписали документ в четверг для официального запуска инициативы. Согласно проекту устава, Трамп станет первым председателем органа и будет лично принимать решения о приглашении новых членов. Для получения статуса постоянного участника организации администрация США требует от государств внести взнос в размере не менее $1 млрд в течение первого года.

Источник: ТАСС