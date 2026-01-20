Эрдоган: Турция всегда будет поддерживать Сирию в борьбе с терроризмом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после завершения заседания кабинета министров в Анкаре выступил с заявлениями.

Глава государства в своем выступлении разделение людей по региональному признаку, по политическим взглядам, происхождению, избирательным предпочтениям никогда не было частью политики Турции.

Комментируя вопросы, рассматриваемые в заседании он отметил, что участники совещания обсудили дополнительные меры, которые необходимо принять, чтобы Турция благополучно пережила этот неспокойный период.

«С внешней политикой, ориентированной на мир, мы будем и впредь противостоять любым попыткам, которые могут привести к нестабильности в нашем регионе», - отметил он.

Касаясь ситуации в Сирии, президент Эрдоган подчеркнул, что Сирия принадлежит всем: арабам, туркменам, курдам, нусайритам, суннитам, друзам. Она принадлежит всему братскому сирийскому народу.

Призывая все заинтересованные стороны к здравому смыслу, диалогу и дипломатии, Эрдоган добавил:

«Я хочу, чтобы было особо известно, что мы готовы сделать все, что от нас зависит, для дальнейшего снижения напряженности».

Президент Эрдоган отметил, что они очень внимательно следят за каждым событием в Сирии, с которой их связывают общая история, культура, 1400-летняя общая цивилизация.

Подчеркнув, что они прилагают интенсивные усилия для того, чтобы свобода, достигнутая соседней Сирией в результате революции 8 декабря, привела к прочному миру, стабильности и стабильности, Эрдоган продолжил словами:

«Мы убеждены, что единая и целостная Сирия имеет незаменимое значение для процветания всего нашего региона. Не забывайте, что Сирия принадлежит сирийцам. Сирия принадлежит всем, независимо от того, арабы они, туркмены, курды, нусайриты, сунниты или друзы. Она принадлежит всему братскому сирийскому народу.

Факт, что после 13,5 лет угнетения, унесшего жизни сотен тысяч людей, Сирия получила исторический шанс.

У наших сирийских братьев открыты перспективы, горизонты и судьба. Как брат, сосед и друг в беде для сирийского народа, мы не допустим никаких попыток саботировать это. Принцип единого государства и единой армии является обязательным условием стабильности в стране. Турция полностью поддерживает любые шаги, направленные на установление и укрепление этого принципа.

- Президент отметил четкие действия сирийской армии

Эрдоган напомнил, что военная операция, начатая на прошлой неделе с целью освобождения некоторых районов Алеппо от оккупации, завершилась заключением соглашения о перемирии и полной интеграции.

Эрдоган подчеркнул, что сирийская армия проявила большую осторожность на всех этапах этой деликатной операции и действовала с хирургической точностью, чтобы не нанести ущерб гражданскому населению.

Это заслуживает всяческой похвалы.

«Несмотря на провокации вооруженных группировок, оккупирующих север Сирии, сирийская армия, действуя в рамках единого командования, прошла успешную проверку и тщательно избегала действий, которые могли бы поставить ее в невыгодное положение, хотя она была права в своих действиях. Сирийское правительство, отдавая приоритет переговорам, решило проблему, которая могла бы вызвать провокации, с минимальным ущербом. Мы считаем, что все это является очень ценными достижениями для обеспечения прочного мира, спокойствия и стабильности в Сирии», - сказал он.

Напомнив о своем телефонном разговоре с президентом Сирии, Реджеп Тайип Эрдоган сообщил:

«Я сказал президенту Шараа, что Турция всегда будет поддерживать Сирию в борьбе с терроризмом, особенно против ДЕАШ. Мы не оставим сирийский народ в одиночестве».

Реджеп Тайип Эрдоган завершил свое обращение словами: «Обращаю ваше особое внимание на следующее.

Помимо горстки подрядчиков, стремящихся создать государство в государстве, сирийский народ, судя по всему, с большим восторгом воспринял вчерашнее соглашение. Кадры с улиц Алеппо, Ракки, Дейр-эз-Зора и других сирийских городов также свидетельствуют о стремлении сирийского народа к миру. Народ, который на протяжении 13,5 лет перенес огромные страдания, заплатил очень высокую цену, потерял сотни тысяч своих детей, вновь обретает надежду, вновь обнимает жизнь и открыто заявляет, что больше не хочет войны.

Независимо от причин, никто не имеет права игнорировать это, а тем более подрывать эту атмосферу надежды.

Плодородные земли Сирии уже насытились болью, кровью и слезами. Что нужно делать дальше, в принципе, ясно. Никому не принесет пользы тянуть время, сопротивляться, прячась за различными предлогами.

Эпоха террора в нашем регионе полностью закончилась. Требования соглашения о перемирии и полной интеграции должны быть быстро выполнены, никто не должен больше ошибаться в своих расчетах».

Истрчник: Anadolu