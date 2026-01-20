Трамп пригрозил Макрону 200-процентными пошлинами

Президент США Дональд Трамп пригрозил введением пошлин в размере 200% на французское вино и шампанское, которые вынудят президента Франции Эмманюэля Макрона согласиться на вступление в «Совет мира» по Газе.

Его слова приводит Reuters.

«Я введу 200% пошлины на французские вина и шампанское, и Макрон присоединится к «Совету мира», — сказал он.

До этого агентство со ссылкой на близкий к Макрону источник писало, что Франция намерена отказаться от приглашения присоединиться к «Совету мира» по сектору Газа.

О формировании «Совета мира» президент США объявили 16 января.

Ранее Макрон заявил, что Трамп должен решить конфликт в Газе, чтобы получить премию мира.

