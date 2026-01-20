 Молдова запустила процесс выхода из СНГ | 1news.az | Новости
В мире

Молдова запустила процесс выхода из СНГ

First News Media09:55 - Сегодня


Кишинев начал процесс денонсации трех основополагающих соглашений, лежащих в основе членства Молдовы в Содружестве независимых государств (СНГ).

Об этом заявил в эфире Radio Moldova министр иностранных дел страны Михай Попшой, подчеркнув, что после прекращения действия этих соглашений, официально и юридически «Молдова больше не будет входить в состав СНГ», притом, что де-факто ее членство было приостановлено уже «некоторое время назад».

Вице-премьер и глава МИД Молдовы уточнил, что речь идет об Уставе СНГ, подписанном в Минске 22 января 1993 года; Соглашении о создании СНГ от 8 декабря 1991 года, а также Приложении к этому соглашению от 22 декабря 1991 года. По словам Попшоя, процесс денонсации уже идет, и депутаты парламента рассмотрят соответствующие документы в самом начале новой парламентской сессии.

«Вероятно, к середине февраля мы завершим процедуры в правительстве, после чего решение будет принято парламентом», - цитирует министра молдавское государственное информагентство «Молдпресс».

М.Попшой назвал разрыв соглашений о членстве Молдовы в СНГ «важным шагом в укреплении европейской ориентации страны».

Молдавский министр иностранных дел уточнил, что в общей сложности Молдова подписала с СНГ 283 соглашения; 71 из них уже денонсировано, еще около 60 находятся в процессе денонсации. При этом, по словам Попшоя, Кишинев не намерен отказываться от таких договоренностей, которые приносят экономическую выгоду или имеют практическое значение для граждан, пока они не противоречат европейскому курсу страны.

Источник: DW

