Дорожная полиция предупреждает об опасности на заснеженных дорогах

Главное управление государственной дорожной полиции призвало водителей и пешеходов к максимальной бдительности на дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД, в настоящее время в столице и регионах республики наблюдаются неблагоприятные погодно-дорожные условия, которые соответствуют ранее объявленным прогнозам. Сложившаяся ситуация напрямую влияет на безопасность движения и требует от граждан повышенной ответственности.

В ведомстве подчеркнули, что из-за осадков вероятность заноса на дорогах крайне высока. На заснеженных участках дорожное покрытие становится особенно скользким, что существенно затрудняет управление автомобилем и повышает риск возникновения ДТП.

В связи с этим ГУГДП убедительно просит водителей:

проявлять предельную осторожность во время движения;

строго соблюдать безопасную дистанцию до впереди идущего транспорта;

придерживаться скоростного режима, соответствующего дорожной обстановке;

избегать резких маневров и неукоснительно соблюдать ПДД.

Рекомендации для пешеходов:

переходить проезжую часть строго в установленных местах;

учитывать скользкое покрытие при передвижении;

внимательно следить за приближающимся транспортом, не подвергая свою жизнь риску.

В завершение ГУГДП призвало всех участников дорожного движения к взаимному уважению и бдительности.

В ведомстве напомнили, что только строгое соблюдение правил и осмотрительность помогут предотвратить возможные происшествия.