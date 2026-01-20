Дорожная полиция предупреждает об опасности на заснеженных дорогах
Главное управление государственной дорожной полиции призвало водителей и пешеходов к максимальной бдительности на дорогах.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД, в настоящее время в столице и регионах республики наблюдаются неблагоприятные погодно-дорожные условия, которые соответствуют ранее объявленным прогнозам. Сложившаяся ситуация напрямую влияет на безопасность движения и требует от граждан повышенной ответственности.
В ведомстве подчеркнули, что из-за осадков вероятность заноса на дорогах крайне высока. На заснеженных участках дорожное покрытие становится особенно скользким, что существенно затрудняет управление автомобилем и повышает риск возникновения ДТП.
В связи с этим ГУГДП убедительно просит водителей:
проявлять предельную осторожность во время движения;
строго соблюдать безопасную дистанцию до впереди идущего транспорта;
придерживаться скоростного режима, соответствующего дорожной обстановке;
избегать резких маневров и неукоснительно соблюдать ПДД.
Рекомендации для пешеходов:
переходить проезжую часть строго в установленных местах;
учитывать скользкое покрытие при передвижении;
внимательно следить за приближающимся транспортом, не подвергая свою жизнь риску.
В завершение ГУГДП призвало всех участников дорожного движения к взаимному уважению и бдительности.
В ведомстве напомнили, что только строгое соблюдение правил и осмотрительность помогут предотвратить возможные происшествия.