Трамп «согласился» на встречу в Давосе по Гренландии

Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу в рамках Всемирного экономического форума в Давосе по теме Гренландии.

«У меня состоялся очень хороший телефонный разговор с Марком Рютте, генеральным секретарем НАТО, касательно Гренландии. Я согласился на встречу различных сторон в Давосе, Швейцария. Как я предельно ясно выразил всем, Гренландия имеет решающее значение для национальной и мировой безопасности. Пути назад быть не может — и с этим согласны все!» - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social, не объяснив, кого он имеет в виду под словом «все».

Далее хозяин Белого дома подчеркивает, что США – «безусловно, самая могущественная страна во всем мире», и в этом он видит свою заслугу в период первого президентского срока.

«Мы - единственная держава, которая может обеспечить мир во всем мире - и делается это, попросту говоря, через силу!» - резюмирует Трамп.