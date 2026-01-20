 В свидетельствах о браке термины «муж» и «жена» меняются на «первый супруг» и «второй супруг» | 1news.az | Новости
В свидетельствах о браке термины «муж» и «жена» меняются на «первый супруг» и «второй супруг»

Фаига Мамедова11:15 - Сегодня
В свидетельствах о браке термины «муж» и «жена» меняются на «первый супруг» и «второй супруг»

В Польше термины «муж» и «жена» в свидетельствах о браке заменят на «первый супруг» и «второй супруг».

Как сообщает Lent.az со ссылкой на Министерство цифровизации страны, в настоящее время разрабатываются соответствующие правила.

Данный шаг необходим для исполнения решения Суда Европейского союза, которое обязывает Варшаву признавать однополые браки, заключенные в других странах ЕС. Отметим, что 25 ноября 2025 года Суд ЕС удовлетворил иск двух граждан Польши, потребовав от страны признания подобных союзов. На данный момент польское законодательство не признает однополые браки, а конституция страны определяет брак исключительно как союз мужчины и женщины.

