Посольство Израиля в Азербайджане поделилось публикацией в связи с трагедией 20 Января - ФОТО
20 января 1990 года навсегда вписан в историю Азербайджана как день трагедии и мужества — пробуждение, закаленное кровью и сопротивлением.
Об этом говорится в публикации на странице посольства Израиля в Азербайджане в социальных сетях.
"Под тенью танков воля народа не была сломлена — она превратилась в клятву свободы. Время проходит, но урок остается: угнетение временно, а дух народа — вечен. Мы чтим память тех, кто пожертвовал жизнью ради будущего, и, черпая силу из их самоотверженности, строим мир и гармонию для будущих поколений", - отмечается в публикации.
20 Yanvar 1990-cı il Azərbaycanın tarixində həm faciə, həm də cəsarət günü kimi əbədi həkk olunub — qan və dirənişlə yoğrulmuş bir oyanış. Tankların kölgəsi altında xalqın iradəsi sınmadı; o, azadlıq andına çevrildi. Zaman keçir, amma dərs qalır: zülm müvəqqətidir, xalqın ruhu… pic.twitter.com/oJt3mWxnlP — Israel in Azerbaijan (@IsraelinAZ) January 20, 2026