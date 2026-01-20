СВР Армении: Военная эскалация с Азербайджаном в 2026 году крайне маловероятна

В результате Вашингтонских соглашений от 8 августа 2025 года военная эскалация в 2026 году стала крайне маловероятной, в то время как вероятность институционализации мира возросла.

Об этом говорится в опубликованном сегодня ежегодном докладе Службы внешней разведки Армении о внешних рисках для страны в 2026 году.

«В результате интенсивных двусторонних переговоров на высшем уровне в 2025 году, а также Вашингтонской декларации и парафирования Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой, достигнутых при активном участии президента Соединенных Штатов Дональда Дж. Трампа, вероятность военной эскалации значительно снизилась, в то время как вероятность мирного урегулирования возросла», - говорится в документе.

Основываясь на тщательном анализе этих и параллельных процессов, СВР Армении оценивает вероятность военной эскалации между Ереваном и Баку, обусловленной военно-политическими целями, как крайне маловероятную в 2026 году. «Мы также оцениваем как маловероятные локальные действия или инциденты, не преследующие конкретных военно-политических целей», - говорится в документе.

В нем отмечается, что в 2026 году весьма вероятно достижение прогресса в процессе делимитации и демаркации границ, в реализации двусторонних торговых и экономических инициатив, в диалоге между обществами, а также в гуманитарных и других вопросах.

«Что касается разблокирования региональных инфраструктур, то здесь также с высокой долей вероятности будет достигнут прогресс в текущих процессах, а инициативы по обеспечению двусторонней связности с соседями Армении дадут толчок более крупным региональным экономическим проектам», - говорится в докладе.

В то же время, отмечается в документе, возрастут риски деструктивной деятельности против этих процессов со стороны государств, преследующих цель сохранения и расширения своего влияния в регионе.