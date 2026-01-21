Мир как новая реальность: как Президент Алиев формулирует повестку постконфликтного Кавказа

«Я думаю, что совместными усилиями Армении и Азербайджана, включая гражданское общество, мы добьемся не долгосрочного, а вечного мира на Кавказе. Это наша цель».

Интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева телеканалу Euronews, данное 20 января в Давосе, фиксирует важный элемент в официальной позиции Баку: переход к миростроительству как к самостоятельному политическому, экономическому и общественному процессу.

Глава государства подчеркивает, что Южный Кавказ живет в условиях мира всего «пять-шесть месяцев, и это прекрасная возможность».

Данная формулировка принципиальна: мир пока еще не завершенный процесс, это - новая реальность, которой стороны только учатся.

Тем самым Президент задает честный и прагматичный тон - мир представлен не как окончательно оформленный результат заключенных соглашений, а как длительный процесс адаптации, доверия и совместной ответственности.

От противостояния к сотрудничеству

Особый акцент в интервью сделан на практических шагах, выходящих за рамки символической дипломатии. Президент Алиев отмечает, что Азербайджан снял все ограничения на грузоперевозки в Армению и начал поставки критически важных товаров, включая нефтепродукты. Этот сигнал адресован не только Еревану, но и международному сообществу: Баку рассматривает мир не как формальность, а как взаимовыгодный формат сосуществования.

Важно и то, что сотрудничество с Арменией обозначается в настоящем времени. Тем самым фиксируется переход к прагматичной модели - мирная повестка подается как рациональный и стратегический выбор, отвечающий интересам обеих стран и всего региона.

Гражданское общество как ключевой фактор устойчивого мира

Одним из наиболее значимых моментов в интервью является тезис о том, что вечный мир возможен лишь при совместных усилиях Азербайджана и Армении, включая гражданское общество. Для Южного Кавказа, где мирные переговоры сводились к межгосударственным переговорам, это принципиально новый акцент.

Фактически Президент четко обозначает: устойчивость мира зависит как от политической воли руководителей, так и готовности обществ - медиа, экспертного сообщества, гуманитарных и интеллектуальных кругов - принять новую реальность, отказаться от языка вражды и научиться мирному сосуществованию. Без трансформации общественного сознания любой мирный договор рискует остаться уязвимым.

Тем самым, на новом этапе гражданское общество выводится из пассивной роли наблюдателя и становится полноценным субъектом мирного процесса.

Мир как стратегический выбор и экономическая основа региона

Мирная повестка органично вписана в более широкий контекст региональной стабильности и развития. Президент Алиев последовательно подчеркивает: страна, пережившая оккупацию и войну, особенно остро осознает ценность безопасности и предсказуемости. Отсюда - приоритет стабильности не только на Южном Кавказе, но и за его пределами.

Мир в этой логике рассматривается как фундамент для экономического роста, энергетической безопасности и формирования новых транспортных коридоров. Выступая на панельной сессии Всемирного экономического форума «Определение экономической идентичности Евразии», Президент напрямую увязывает примирение с Арменией с развитием инфраструктурных проектов, включая маршрут TRIPP и перспективу прямого транзита через армянскую территорию.

Южный Кавказ в таком подходе перестает быть зоной хронической нестабильности и трансформируется в связующее пространство между Азией и Европой - при условии сохранения и углубления мира.

Суверенный мир без иллюзий

Отдельно Президент Алиев акцентирует разочарование в международных институтах и отказ от ожидания внешних решений. Мир, по его словам, был достигнут не благодаря посредникам, а вследствие готовности взять ответственность на себя.

Этот тезис формирует модель устойчивого мира, основанного на собственных решениях и политической воле, а не на внешнем посредничестве. Именно поэтому такой мир представляется более прочным и жизнеспособным.

Интервью и выступление Президента Ильхама Алиева в Давосе формируют цельный мирный нарратив, в основе которого несколько ключевых идей:

мир - это результат силы и ответственности,

мир - это экономическая выгода и инфраструктурное развитие,

мир - это поддержка и участие обществ,

мир - это фундамент новой Евразии.

Южный Кавказ в этом видении перестает быть «проблемной зоной» и становится примером того, как затяжные войны могут трансформироваться в сотрудничество.

Главный вывод звучит однозначно: без мира нет и не может быть ни коридоров, ни экономической идентичности, ни будущего региона.