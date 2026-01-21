Швеция, вслед за Норвегией и Францией, отказалась войти в состав Совета мира

Швеция, скорее всего, откажется от участия в инициативе президента США Дональда Трампа по созданию "Совета мира".

Об этом сообщил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон на пресс-конференции в Давосе, которую транслировал телеканал SVT.

"Мы обсудим это с другими странами ЕС, но, как это выглядит сейчас, Швеция не будет подписываться", - заявил он.

На вопрос о том, как ЕС должен действовать против США после последней угрозы Трампа ввести пошлины в связи с ситуацией с Гренландией, премьер-министр ответил: "Есть много вариантов действий, и я пока ничего не исключаю. Если вы пытаетесь шантажировать страну ЕС, вам придется иметь дело со всем ЕС. И я думаю, важно, чтобы это было ясно. Ясно, что мы за свободную торговлю и против повышения пошлин. ЕС как континент не пытается повышать пошлины, но у нас есть этот инструмент в руках, если это окажется необходимым".

Ранее лидеры некоторых стран получили от США предложение войти в состав "Совета мира". Начать работу органа планируется во время реализации второй фазы мирного плана, о котором договорились в октябре 2025 года Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции.

17 января Трамп в своей публикации в Truth Social сообщил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%. Кроме того, глава американской администрации подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав это "очень опасной игрой". При этом Трамп утверждал, что владение островом необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").

Источник: ТАСС