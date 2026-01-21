Макрон покинул Давос не добившись встречи с Трампом

Президент Франции Эммануэль Макронпокинул Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, так и не договорившись о личной встрече с американским коллегой Дональдом Трампом.

На это обратила внимание газета Politico.

«Макрон покинул Давос во вторник, не добившись личной встречи с Трампом, несмотря на то, что в конце этой недели пригласил его в Париж в сообщении, которое Трамп опубликовал в соцсетях», — говорится в публикации.

Издание сообщает, что канцлер ГерманииФридрих Мерц, напротив, по-прежнему надеется провести переговоры с Трампом на полях форума 21 января.

Источник: Лента.ру