Азербайджан в «Совете мира»: признание роли страны в новом миропорядке

Приглашение Азербайджана в качестве государства-учредителя в создаваемый под руководством Президента США Дональда Трампа «Совет мира» по Газе стало еще одним знаковым событием, наглядно показывающим возросшую политическую значимость республики в современном мире.

Сам по себе этот факт фиксирует то, что в последние годы становилось все более очевидным, а именно то, что Баку перестал восприниматься исключительно как региональный игрок. Он окончательно вошел в число государств, чья позиция учитывается при формировании новых архитектур безопасности и миростроительства. Тем более показательно, что инициатором этого шага выступил лично Дональд Трамп, направивший письмо азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву с приглашением присоединиться к новой международной инициативе.

В своем обращении американский лидер обозначил характер и масштаб задуманного проекта, подчеркнув, что речь идет об «исторически значимой и великолепной инициативе по укреплению мира на Ближнем Востоке» и о «новом и смелом подходе к решению глобального конфликта».

Здесь следует напомнить, что 29 сентября 2025 года был представлен Комплексный план по прекращению конфликта в Газе, состоящий из 20 пунктов дорожной карты, который впоследствии был принят мировыми лидерами, включая руководителей крупных арабских государств, Израиля и европейских стран. Этот план получил и формальное международно-правовое оформление: 17 ноября Совет Безопасности ООН подавляющим большинством голосов принял резолюцию, приветствовавшую и одобрившую предложенную концепцию. Таким образом, создаваемый «Совет мира» опирается не на абстрактные намерения, а на уже зафиксированные решения и международное одобрение.

Особое внимание в письме Трампа уделено самой конструкции будущего Совета, который задуман как новая международная организация и Администрация Переходного правления. Президент США охарактеризовал его как «наиболее впечатляющий и влиятельный Совет из когда-либо созданных», подчеркнув, что каждая страна-участница получит право выдвигать полномочного представителя и участвовать в заседаниях от своего имени. В этом контексте приглашение Азербайджана именно в статусе страны-учредителя приобретает особый смысл, поскольку речь идет не о подключении к уже сформированной структуре, а об участии в формировании ее принципов, механизмов и практик с самого начала.

Ответ Президента Ильхама Алиева выдержан в выверенном и содержательном тоне. Принятие приглашения обозначено как знак взаимовыгодного и основанного на взаимном уважении партнерства между Азербайджаном и США, а также как признание роли Баку в продвижении мира и стабильности на региональном и глобальном уровнях. Ильхам Алиев подтвердил готовность Азербайджана присоединиться к «Совету мира», разделяя его миссию прекратить конфликт в секторе Газа и содействовать формированию более безопасного будущего для всех, кто пострадал от этого затянувшегося противостояния.

Важной деталью стало и выраженное ожидание того, что Совет мира станет эффективной международной организацией и сумеет выполнить возложенную на него задачу, что косвенно отражает накопленный опыт взаимодействия Баку с международными институтами и понимание того, какие форматы способны работать, а какие - нет.

Чтобы в полной мере оценить значение этого шага, необходимо понимать, что представляет собой сам «Совет мира». По имеющейся информации, он задуман как новая международная платформа, создаваемая в ответ на очевидный кризис традиционных механизмов многосторонней дипломатии и мирного урегулирования. Инициатива была сформулирована на фоне затяжного конфликта в Газе и стала попыткой выработать более прямой и действенный формат управления послевоенным процессом, гуманитарным восстановлением и обеспечением безопасности. В отличие от классических международных структур, работа которых зачастую парализуется политическими разногласиями и бюрократическими процедурами, «Совет мира» позиционируется как инструмент практических решений и ответственности стран-участниц за конкретный результат. Не случайно среди приглашенных государств оказались страны различных регионов и политических ориентаций, а сама концепция изначально была представлена как открытая для расширения и адаптации к другим конфликтным зонам.

Присутствие Азербайджана в этом круге не является случайным. Оно логично вытекает из той линии, которую Баку последовательно проводит на протяжении последних лет, и из того опыта, который страна накопила в сфере миростроительства и постконфликтного урегулирования. Этот опыт был хорошо виден уже в октябре 2025 года, когда Президент Ильхам Алиев по приглашению Дональда Трампа и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси принял участие в Саммите мира по Ближнему Востоку в Шарм-эль-Шейхе. Саммит был посвящен поиску путей прекращения конфликта в Газе, вопросам гуманитарной помощи и будущего управления территорией после прекращения боевых действий. Участие Азербайджана в этом форуме наряду с ведущими региональными и мировыми игроками стало еще одним подтверждением того, что позиция Баку воспринимается как взвешенная и заслуживающая внимания.

Роль Президента Ильхама Алиева в этих процессах напрямую связана с тем международным авторитетом, который он сформировал за годы своей деятельности. Его подход к вопросам безопасности и мира основан на практическом опыте. Азербайджан прошел путь от затяжного конфликта и десятилетий безрезультатных переговоров к восстановлению территориальной целостности и переходу к формированию устойчивого мирного порядка. Этот опыт не раз становился предметом интереса со стороны международных партнеров, поскольку он демонстрирует, каким образом государство может взять на себя ответственность за собственную безопасность и последовательно двигаться к формальному завершению конфликта.

Лидерство Азербайджана в процессе построения мира на Южном Кавказе давно перестало быть внутренним региональным вопросом. Оно проявляется в практических шагах, направленных на нормализацию отношений, восстановление коммуникаций и формирование новой реальности после десятилетий противостояния. Именно этот практический опыт делает вклад Азербайджана востребованным в более широком международном контексте, включая ближневосточное направление, где вопросы безопасности, доверия и послевоенного восстановления стоят особенно остро.

К этому следует добавить и опыт участия Азербайджана в международных миссиях по обеспечению мира и безопасности за пределами региона. Военнослужащие Азербайджана на протяжении многих лет принимали участие в миссиях в Косово, Афганистане и Ираке, действуя в рамках международных мандатов и в сотрудничестве с партнерами по коалициям. Эти миссии стали важной частью внешнеполитического и оборонного профиля страны, подтвердив готовность Баку вносить вклад в обеспечение международной безопасности, причем не только на словах, но и на деле. Опыт участия в таких операциях сформировал у Азербайджана понимание того, как работают международные коалиции, где возникают ограничения и какие факторы оказываются решающими для достижения устойчивого результата.

Именно совокупность этих факторов объясняет, почему приглашение в «Совет мира» адресовано Азербайджану в статусе государства-учредителя. Это приглашение стало символом и одновременно подтверждением того, что партнерство между Азербайджаном и Соединенными Штатами строится на взаимном уважении и признании реального вклада. Оно отражает и более широкий сдвиг в международной повестке, где все больший вес приобретают государства, способные продемонстрировать последовательность, ответственность и способность доводить начатые процессы до логического завершения.

В условиях, когда традиционные международные механизмы все чаще демонстрируют неспособность оперативно реагировать на кризисы, появление новых форматов и инициатив становится неизбежным. «Совет мира» задуман именно как такой формат, и участие в нем Азербайджана придает инициативе дополнительную практическую глубину. Баку приходит в этот процесс не как сторонний наблюдатель, а как государство с собственным опытом выхода из затяжного конфликта, с пониманием цены мира и с четким представлением о том, какие решения действительно работают.

В этом смысле приглашение Азербайджана в «Совет мира» по Газе следует рассматривать как закономерный результат проводимой Баку политики. Оно фиксирует место страны в меняющейся системе международных отношений, где востребована подтвержденная способность обеспечивать безопасность, договариваться и брать на себя ответственность. Именно поэтому сегодняшний шаг имеет значение не только для ближневосточного урегулирования, но и для общего понимания роли Азербайджана в формировании новой повестки мира и безопасности.