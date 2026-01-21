СМИ: Трамп вылетел в Цюрих после задержки из-за неисправности самолета - ОБНОВЛЕНО

Самолет с президентом США Дональдом Трампом на борту вылетел в Цюрих после приземления на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном.

Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

По данным пресс-пула Белого дома, американский лидер пересел на самолет меньшего размера. Решение вернуться на авиабазу Эндрюс было принято после выявления неполадок в работе бортового электрооборудования.

Трамп примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

08:37

Борт президента Дональда Трампа, вылетевший в Давос, возвращается в США из-за неисправности, передает CNN.

Источник рассказал, что у лайнера обнаружилась техническая неисправность. Самолет вернется на объединенную авиабазу Эндрюс, а глава государства отправится на форум в Швейцарию на другом лайнере.

«Это будет интересная поездка, я понятия не имею, что произойдет», — сказал политик журналистам перед вылетом и выразил уверенность в успехе.

Источник: Gazeta.ru