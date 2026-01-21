 Старовал второй тайм матча «Карабах»-«Айнтрахт» - ПРЯМОЙ ЭФИР - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Старовал второй тайм матча «Карабах»-«Айнтрахт» - ПРЯМОЙ ЭФИР - ОБНОВЛЕНО

First News Media22:50 - Сегодня
Старовал второй тайм матча «Карабах»-«Айнтрахт» - ПРЯМОЙ ЭФИР - ОБНОВЛЕНО

Стартовал второй тайм матча между азербайджанским "Карабахом" и немецким "Айнтрахтом", который проходит в рамках VII тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

22:38

Первый тайм матча между азербайджанским "Карабахом" и немецким "Айнтрахтом", который проходит в рамках VII тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, завершился при счете 1:1.

22:14

В матче VII тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и "Айнтрахтом" был забит второй гол.

Гости сравняли счет на 11-йминуте - 1:1, отличился Джан Узун.

21:52

«Карабах» — «Айнтрахт»: Андраде вывел азербайджанскую команду вперёд на четвёртой минуте.

В эти минуты идёт матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором играют «Карабах» и франкфуртский «Айнтрахт». Встреча проходит на стадионе «Тофик Бахрамов» (Баку, Азербайджан).

В качестве главного арбитра матча выступает Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария).

21:45

Стартовал матч между азербайджанским "Карабахом" и немецким "Айнтрахтом" (Франкфурт) в рамках VII тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

21:12

Сегодня состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором сыграют «Карабах» и франкфуртский «Айнтрахт».

Встреча состоится на стадионе «Тофик Бахрамов» (Баку, Азербайджан).

В качестве главного арбитра матча выступит Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария)

Стартовые составы команд.

«Карабах»: Кохальски, Силва, Мустафазаде, Медина, Джафаргулиев, Бикальо, Янкович, Андраде, Зубир, Монтьель, Дуран.

«Айнтрахт»: Сантос, Кох, Теате, Браун, Коллинз, Кристенсен, Скири, Доан, Кнауфф, Узун, Ларссон.

Перед этой игрой «Карабах» с семью очками находится на 25-м месте в турнирной таблице Лиги чемпионов, «Айнтрахт» с четырьмя очками находится на 33-й строчке.

Источник: Чемпионат

