Старовал второй тайм матча «Карабах»-«Айнтрахт» - ПРЯМОЙ ЭФИР - ОБНОВЛЕНО
Стартовал второй тайм матча между азербайджанским "Карабахом" и немецким "Айнтрахтом", который проходит в рамках VII тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
22:38
Первый тайм матча между азербайджанским "Карабахом" и немецким "Айнтрахтом", который проходит в рамках VII тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, завершился при счете 1:1.
22:14
В матче VII тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и "Айнтрахтом" был забит второй гол.
Гости сравняли счет на 11-йминуте - 1:1, отличился Джан Узун.
21:52
«Карабах» — «Айнтрахт»: Андраде вывел азербайджанскую команду вперёд на четвёртой минуте.
В эти минуты идёт матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором играют «Карабах» и франкфуртский «Айнтрахт». Встреча проходит на стадионе «Тофик Бахрамов» (Баку, Азербайджан).
В качестве главного арбитра матча выступает Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария).
21:45
Стартовал матч между азербайджанским "Карабахом" и немецким "Айнтрахтом" (Франкфурт) в рамках VII тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
21:12
Сегодня состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором сыграют «Карабах» и франкфуртский «Айнтрахт».
Встреча состоится на стадионе «Тофик Бахрамов» (Баку, Азербайджан).
В качестве главного арбитра матча выступит Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария)
Стартовые составы команд.
«Карабах»: Кохальски, Силва, Мустафазаде, Медина, Джафаргулиев, Бикальо, Янкович, Андраде, Зубир, Монтьель, Дуран.
«Айнтрахт»: Сантос, Кох, Теате, Браун, Коллинз, Кристенсен, Скири, Доан, Кнауфф, Узун, Ларссон.
Перед этой игрой «Карабах» с семью очками находится на 25-м месте в турнирной таблице Лиги чемпионов, «Айнтрахт» с четырьмя очками находится на 33-й строчке.
Источник: Чемпионат