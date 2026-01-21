Героин, гашиш и марихуана: В Самухе изъято свыше 10 кг наркотиков

В Самухе изъято более 10 килограммов наркотических средств.

Как сообщает 1news.az, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Самухского районного отдела полиции, был задержан 35-летний Самед Алиев, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.

В сумке, находившейся при нем, было обнаружено 10 килограммов 745 граммов героина, гашиша и высушенной марихуаны.

Следствием установлено, что С. Алиев приобрел наркотики с целью сбыта.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.