AYNA предупреждает о возможных задержках в графике движения автобусов

В связи со снежной и морозной погодой на территории страны все пассажирские перевозчики работают в усиленном режиме.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Было отмечено, что Мониторинговый центр AYNA взял под контроль движение автобусов на дорогах. В настоящее время перевозки по всем маршрутам осуществляются в соответствии с пассажиропотоком. На линии выпущено стандартное ежедневное количество автобусов.

Согласно информации, из-за обледенения дорог на ряде направлений скорость движения транспортных средств снижена. По этой причине может наблюдаться увеличение интервалов между автобусами.

Отметим, что совместно с профильными структурами ведутся работы по обеспечению комфортной и безопасной работы общественного транспорта.