Трамп намекнул на наличие у США секретного оружия

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NewsNation заявил, что Соединенные Штаты располагают видами вооружения, о существовании которых неизвестно остальному миру.

Глава Белого дома сделал это заявление, комментируя предположение журналиста о возможном применении звукового оружия в ходе военной операции в Венесуэле. По словам Трампа, у США есть секретные и «удивительные» разработки, о которых, как он выразился, лучше не распространяться публично.

При этом президент не стал раскрывать каких-либо подробностей об упомянутых вооружениях.

Источник: Газета.ру