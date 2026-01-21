В Европе допустили передачу Гренландии США

Европа может передать Гренландию США, чтобы задобрить американскую администрацию во главе с Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Многие согласны с тем, что миропорядок, сложившийся после Второй мировой войны, закончился и что захват земель Трампом изменит глобальную политику (...) Европейские лидеры могут согласиться отдать Гренландию в очередной попытке задобрить Белый дом», — выразил свои опасения неназванный высокопоставленный европейский чиновник.

Агентство также сообщает, что на встрече министров финансов европейских стран в Брюсселе чиновники были «шокированы потерей поддержки и дружбы» со стороны Вашингтона и тем, как быстро это переросло во враждебность. Некоторые из них заявили, что не знают, как реагировать на «постоянно меняющийся шквал угроз и требований со стороны США, которые не имеют никакого логического обоснования».

Ранее Трамп дал загадочный ответ на вопрос журналистов о том, как далеко он готов зайти ради присоединения территории Гренландии к США. Он заявил, что скоро все будет известно.