Эрдоган: мирная и свободная от террора Сирия укрепит стабильность региона

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщили в Управлении по связям при администрации президента Турции.

Главы государств рассмотрели текущее состояние двусторонних отношений между Анкарой и Вашингтоном, а также обменялись мнениями по актуальным региональным и глобальным проблемам повестки дня.

Президент Эрдоган в ходе беседы отметил, что Анкара внимательно отслеживает события в Сирии и рассматривает единство, сплоченность и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики как вопрос принципиальной важности для Турции.

В ходе обсуждения были затронуты темы борьбы с террористической организацией ДЕАШ и положения задержанных членов этой террористической организации в сирийских тюрьмах. Турецкий лидер подчеркнул, что создание в Сирии процветающего, освобожденного от террора и мирного государства, интегрирующего все ее составные части, будет способствовать укреплению региональной стабильности.

Президент Эрдоган также сообщил, что усилия по установлению мира в секторе Газа продолжаются, и Турция намерена сохранять координацию с США в данном направлении.

Глава государства выразил признательность главе Белого дома за направленное приглашение войти в «Совета мира» по сектору Газа.

Источник: Анадолу