В Лерике обрушилась крыша жилого дома - ФОТО

В Лерикском районе крыша жилого дома обрушилась под тяжестью снега.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент произошел в селе Хамармеше.

Крыша частного жилого дома, принадлежащего Асефу Алирза оглу Мурадову, не выдержала веса снежного покрова, высота которого достигла одного метра. В момент обрушения в доме находились двое членов семьи, однако они не пострадали.

О случившемся проинформированы соответствующие структуры. Семья временно размещена в доме родственников.