Ходжалы - преступление без срока давности: 366-й полк в цепи преступлений против Азербайджана

Годовщина Ходжалинского геноцида - это не только день национальной скорби, но и повод вновь поставить вопрос об ответственности за одно из самых тяжелых преступлений конца XX века, а также о тех, кто несет за него прямую и косвенную ответственность.

Массовое убийство мирного населения в Ходжалы стало не стихийным эпизодом войны, а результатом сознательной, тщательно спланированной операции, осуществленной армянскими вооруженными формированиями при активном участии 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии.

Этот факт разрушает все попытки представить произошедшее как «хаос конфликта» и выводит трагедию в плоскость системного преступления с участием внешней военной силы.

Участие 366-го полка не было ни случайным, ни второстепенным. Речь шла о регулярном воинском подразделении, оснащенном тяжелой техникой и находившемся под прямым командованием структур, подконтрольных Москве. Именно эта военная составляющая обеспечила армянским формированиям решающее превосходство и позволила реализовать сценарий тотального уничтожения мирного населения. В Ходжалы целью были не военные объекты, а люди - женщины, дети, старики, которые пытались спастись и попадали в заранее подготовленные засады. Без участия советского, а фактически российского военного ресурса подобный масштаб жестокости был бы невозможен.

С другой стороны, Ходжалинский геноцид нельзя рассматривать изолированно от более широкой цепочки преступлений, совершенных против азербайджанского народа на рубеже распада СССР. Кровавая расправа 20 января 1990 года в Баку, последующая оккупация азербайджанских территорий и трагедия в Ходжалы выстраиваются в единую логику насилия, в которой ключевую роль сыграла Москва, которая в тот период выступала не нейтральным арбитром, а активным участником процессов, используя армянский фактор как инструмент сохранения влияния на Южном Кавказе ценой жизни азербайджанских мирных граждан.

Попытки замалчивать или минимизировать роль Москвы в этих событиях - сознательная политическая манипуляция. Десятилетиями в международном дискурсе делался акцент исключительно на «межэтническом конфликте», тогда как участие советских, а затем российских военных структур оставалось за скобками. Такое выборочное молчание фактически означало индульгенцию на безнаказанность и поощрение дальнейших преступлений. Именно поэтому сегодня все чаще звучит определение «русско-армянская оккупация», которое отражает реальную конфигурацию сил начала 1990-х годов, а не дипломатически сглаженную версию истории.

Ходжалы стал символом того, как имперское мышление и стремление удержать регион под контролем трансформировались в прямое соучастие в геноциде. Использование армянских вооруженных формирований в качестве прокси-силы, прикрытой ресурсами бывшей советской армии, стало частью стратегии, в которой человеческая жизнь не имела никакой ценности. Для Азербайджана это была не просто утрата города - это была попытка сломить волю народа через страх, террор и массовое уничтожение.

Первая официальная политическая оценка Ходжалинского геноцида, данная после возвращения к власти Гейдара Алиева, стала важным шагом к восстановлению исторической справедливости. Сегодня освобождение Ходжалы и восстановление территориальной целостности Азербайджана не снимают вопроса международной ответственности. Мир невозможен без признания роли всех участников преступления, включая государство, военные структуры которого принимали непосредственное участие в убийстве мирных людей.

Память о Ходжалы - это не только траур, но и политическое требование. Требование назвать вещи своими именами, отказаться от двойных стандартов и прекратить практику, при которой агрессор и его покровитель пытаются спрятаться за риторикой «сложного конфликта». Пока участие армянских вооружённых формирований и 366-го мотострелкового полка в геноциде не получит четкой международно-правовой оценки, Ходжалы будет оставаться не просто трагедией прошлого, а напоминанием о том, к чему приводит безнаказанность и имперская политика, замешанная на крови.

«Ходжалинский геноцид, ставший одной из самых страшных трагедий, с которыми столкнулся азербайджанский народ в XX веке, считается одним из тягчайших преступлений в истории человечества». Об этом в интервью 1news.az в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида заявил депутат Милли Меджлиса Шахин Сеидзаде.

Депутат отметил, что это кровавое событие было не просто захватом города, а самым трагическим проявлением спланированной политики геноцида против всего азербайджанского народа: «Это преступление, совершенное с беспрецедентной жестокостью против мирного населения, своими немыслимыми зверствами перешло моральные границы человечества и грубо нарушило все нормы и принципы международного права.

Ходжалинская трагедия не была случайным военным столкновением, она стала кровавым продолжением политики этнических чисток и геноцида, проводимой Арменией против азербайджанского народа на протяжении более двух столетий».

По его словам, в первые годы карабахского конфликта армянские вооруженные силы, нарушая нормы международного права, напали на город Ходжалы при прямом участии 366-го мотострелкового полка бывшего советского войска, дислоцированного в Ханкенди. Основной целью атаки были не военные объекты, а мирное и безоружное население.

Депутат подчеркнул, что город Ходжалы имел важное стратегическое значение: здесь располагался единственный аэропорт Карабаха, и город был ключевым транспортным узлом региона. «Характер атаки показывает, что целью был не только захват территории, но и физическое уничтожение населения, а также подавление воли азербайджанского народа через страх. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года город был подвергнут массированному обстрелу из тяжелой артиллерии, окружен со всех сторон, а люди, пытавшиеся покинуть город, попадали в заранее подготовленные засады. Женщины, дети и старики убивались с особой жестокостью».

Ш.Сеидзаде привел официальную статистику: в результате геноцида убито 613 человек, среди которых 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков. Восемь семей полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, 1275 человек были взяты в плен, судьба 150 человек до сих пор остается неизвестной. В результате оккупации город был превращен в руины: разрушено 3200 жилых домов, 14 школ, уничтожены исторические памятники XIV–XV веков.

Депутат напомнил, что первая официальная политическая оценка трагедии была дана после возвращения к власти Гейдара Алиева, а в 1994 году Милли Меджлис принял соответствующее постановление. Он также процитировал слова Ильхама Алиева: «Пока Ходжалы не был освобожден, азербайджанский народ не мог быть спокоен», отметив, что освобождение города стало восстановлением исторической справедливости.

«На протяжении всей истории азербайджанский народ подвергался множеству бедствий», - заявил 1news.az депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов.

«Наш народ на протяжении истории неоднократно подвергался различным геноцидам и пыткам. Среди них особой жестокостью выделяются трагедии, совершенные русскими и армянами. При оккупации Азербайджана в XVIII веке царская Россия проявила огромную жестокость по отношению к азербайджанскому народу и его воле.

В то же время в 1918 году армяне совместно с большевиками совершили геноцид в Баку. После восстановления независимости Азербайджана наш народ в очередной раз подвергся геноциду в 1992 году. Этот геноцид был совершен силами двух сторон — российские военные и армяне, объединившись, проявили крайнюю жестокость по отношению к азербайджанцам, проживавшим в Ходжалы. Они совершили это с жестокостью, невиданной ни в одной точке мира».

Депутат отметил, что как в оккупации Карабаха, так и в ходжалинских событиях была большая «заслуга» русских.

«Все эти трагедии были совершены совместно. Сегодня мы готовимся к миру, однако наш народ никогда не забудет эту жестокость и зверства, совершенные против нас. Ибо это не та трагедия, которую можно предать забвению. Совершенные преступления сегодня тщательно расследуются. Часть лиц, совершивших эти злодеяния, уже арестована. Каждый, кто принимал участие в этих убийствах, в конечном итоге обязательно понесет наказание».

Г.Агаев