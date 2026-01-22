Микаил Джаббаров и Марта Кос обсудили перспективы экономических отношений

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и комиссар Евросоюза по вопросам расширения Марта Кос обменялись мнениями о перспективах расширения двусторонних экономических отношений на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Об этом Микаил Джаббаров написал в соцсети X.

"На встрече обсуждались приоритетные направления экономического сотрудничества Азербайджана и ЕС, расширение партнерства в сферах торговли и энергетики, а также меры, предпринимаемые для развития транспортно-логистической инфраструктуры", - говорится в публикации.

Источник: Report