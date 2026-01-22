Состоялась встреча временного координатора-резидента ООН с Ялчыном Рафиевым
Временный координатор-резидент ООН в Азербайджане Игорь Гарафулич провел встречу с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Ялчыном Рафиевым.
Об этом сообщает представительство ООН в Азербайджане в соцсети Х.
Отмечается, что встреча состоялась "в первые дни работы" Гарафулича в качестве временного координатора-резидента ООН в Азербайджагне и носила характер "встречи вежливости".
"Вся команда ООН в Азербайджане готова оказать совместную поддержку правительству и народу Азербайджана в преддверии WUF13Azerbaijan и других важных событий", - говорится в публикации.
Источник: Report
