Трамп назвал возможных преемников на выборах 2028 года

У Республиканской партии есть «хорошая скамья» преемников, способных баллотироваться на выборах президента в 2028 году и продолжить наследие Дональда Трампа.

Об этом он сам заявил в интервью телеканалу NewsNation.

«У нас, безусловно, есть хорошая скамья [кандидатов]. У нас есть очень талантливые люди», — сказал он.

Трамп отметил, что у него есть фавориты, но сейчас слишком рано раскрывать их имена, так как ситуация может измениться. Он тем не менее выделил вице-президента Джей Ди, госсекретаря Марко Рубио и глву Минфина Скотта Бесента, которых назвал великолепными.

Ранее Трамп допустил, что Вэнс «наиболее вероятно» станет кандидатом от Республиканской партии на будущих выборах. «Очевидно, еще слишком рано об этом говорить, но он делает отличную работу и, вероятно, является фаворитом на данный момент», — отметил тогда Трамп. Он также допустил, что Рубио «возможно, будет действовать вместе с Джей Ди в какой-то форме».

Впервые Трамп избрался президентом в 2016 году. В 2020-м он проиграл на выборах Джо Байдену, но вновь победил в 2024-м. 22-я поправка США запрещает одному человеку занимать пост президента более двух. Свое выдвижение на пост вице-президента в 2028 году он исключил в минувшем октябре.

Источник: РБК