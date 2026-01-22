 TESS - чай, который радует не только вкусом - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

TESS - чай, который радует не только вкусом - ФОТО

First News Media10:12 - Сегодня
TESS - чай, который радует не только вкусом - ФОТО

15 января завершилась акция «Выбирайте подарки по вкусу» от чая TESS, подарившая её участникам множество приятных моментов и возможность выиграть ценные призы.

Каждый месяц среди любителей чая разыгрывались 10 подарков, включая смартфон Apple iPhone 16, подарочные карты Kontakt Home и на путешествия номиналом 200 AZN, а также абонементы в фитнес-клуб.

Победители определялись случайным образом, а все участники акции автоматически становились членами клуба TESS. За регистрацию чеков начислялись баллы, которые можно было обменивать на подарки, а каждая новая покупка увеличивала шансы на выигрыш.

Последний розыгрыш состоялся 15 января 2026 года.
В нём приняли участие покупатели чая TESS, зарегистрировавшие чеки на сайте www.tess-club.az в период с 4 по 31 декабря 2025 года.

По итогам розыгрыша были определены 10 победителей:

📱 Смартфон Apple iPhone 16

Джавад Джавадов (İD номер чека G2aRhRxMBWTG)

💳 Подарочная карта Kontakt Home номиналом 200 AZN

1. Хадиййя Алиева (İD номер чека 3dW7UQVymvMM)

2. Эльчин Зейнаддинов (İD номер чека GewSmfRAo78k)

3. Эльшад Гасымов (İD номер чека 6t2cmzw3Nke4)

✈️ Подарочная карта на путешествие на сумму 200 AZN

1. Керим Алиев (İD номер чека FKWRYn8zXzJE)

2. Фарида Набиева (İD номер чека F1siUhpXr1r1)

3. Руфат Ахмедов (İD номер чека AAHYALyvTW1X)

💪 Абонемент в фитнес-клуб сроком на 1 месяц

1. Анар Меджидов (İD номер чека 4mSiFdTQA7D5)

2. Чингиз Алиев (İD номер чека 8GUMaimBeLLk)

3. Гюнель Абдуллаева (İD номер чека 9c2dHdsuVBAA)

Спасибо всем, кто был с нами, выбирал TESS и делил с нами любовь к чаю !

Следите за нашими обновлениями в наших социальных сетях:

Ведь TESS не перестаёт удивлять!

На правах рекламы

Поделиться:
167

Актуально

Общество

Милли Меджлис рассмотрит поправки о финансировании обучения социально уязвимых ...

Общество

Имущество Салима Муслимова и Вильяма Гаджиева выставлено на продажу - СПИСОК

Экономика

США и Азербайджан готовят первую двустороннюю бизнес-миссию

В мире

«Я прошу лишь кусок льда»: Трамп поднял в Давосе вопрос Гренландии, назвав остров ...

Общество

Имущество Салима Муслимова и Вильяма Гаджиева выставлено на продажу - СПИСОК

TESS - чай, который радует не только вкусом - ФОТО

В Сумгайыте четыре члена одной семьи отравились угарным газом

В Саатлы задержаны наркодилеры с крупной партией из Ирана - ФОТО

Выбор редактора

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Новости для вас

В Центре Гейдара Алиева состоялось открытие выставки Кэрол Фёрмен - ФОТО

Можно ли забрать пенсионный капитал раньше срока? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Имущество Видади Зейналова на десятки миллионов манатов выставлено на аукцион

Liv Bona Dea прокомментировала публикацию Нигяр Кочарли - Эксклюзив

Последние новости

Имущество Салима Муслимова и Вильяма Гаджиева выставлено на продажу - СПИСОК

Сегодня, 10:27

Трамп назвал возможных преемников на выборах 2028 года

Сегодня, 10:15

TESS - чай, который радует не только вкусом - ФОТО

Сегодня, 10:12

В Сумгайыте четыре члена одной семьи отравились угарным газом

Сегодня, 10:10

Рютте не предлагал Трампу компромисс по суверенитету Гренландии

Сегодня, 10:07

США и Азербайджан готовят первую двустороннюю бизнес-миссию

Сегодня, 10:03

Трамп: Израиль не должен присваивать себе «Железный купол»

Сегодня, 09:58

В Саатлы задержаны наркодилеры с крупной партией из Ирана - ФОТО

Сегодня, 09:55

Трамп: США не собираются субсидировать весь мир

Сегодня, 09:50

Трамп заявил, что не беспокоится за свою безопасность

Сегодня, 09:45

Стала известна дата премьеры приквела «Блондинки в законе» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 09:42

Трамп: Если Путин и Зеленский не заключат сделку, «то будут глупыми»

Сегодня, 09:37

Милли Меджлис рассмотрит поправки о финансировании обучения социально уязвимых лиц

Сегодня, 09:33

«Я прошу лишь кусок льда»: Трамп поднял в Давосе вопрос Гренландии, назвав остров «Исландией»

Сегодня, 09:23

В Евлахе пять человек пострадали от «тихой смерти»

Сегодня, 09:17

Год больших ожиданий в дзюдо

Сегодня, 09:03

Каменная летопись веры: памятники Кавказской Албании - ФОТО

Сегодня, 08:57

Экс-спецпосланник Трампа по Украине Келлог получил новую работу

Сегодня, 08:47

Исследование показало, что горе от утраты питомца может быть сопоставимо по силе с потерей близкого человека

Сегодня, 08:37

На ряде улиц столицы наблюдаются пробки - ФОТО - СПИСОК

Сегодня, 08:30
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43