TESS - чай, который радует не только вкусом - ФОТО

15 января завершилась акция «Выбирайте подарки по вкусу» от чая TESS, подарившая её участникам множество приятных моментов и возможность выиграть ценные призы.

Каждый месяц среди любителей чая разыгрывались 10 подарков, включая смартфон Apple iPhone 16, подарочные карты Kontakt Home и на путешествия номиналом 200 AZN, а также абонементы в фитнес-клуб.

Победители определялись случайным образом, а все участники акции автоматически становились членами клуба TESS. За регистрацию чеков начислялись баллы, которые можно было обменивать на подарки, а каждая новая покупка увеличивала шансы на выигрыш.

Последний розыгрыш состоялся 15 января 2026 года.

В нём приняли участие покупатели чая TESS, зарегистрировавшие чеки на сайте www.tess-club.az в период с 4 по 31 декабря 2025 года.

По итогам розыгрыша были определены 10 победителей:

📱 Смартфон Apple iPhone 16

Джавад Джавадов (İD номер чека G2aRhRxMBWTG)

💳 Подарочная карта Kontakt Home номиналом 200 AZN

1. Хадиййя Алиева (İD номер чека 3dW7UQVymvMM)

2. Эльчин Зейнаддинов (İD номер чека GewSmfRAo78k)

3. Эльшад Гасымов (İD номер чека 6t2cmzw3Nke4)

✈️ Подарочная карта на путешествие на сумму 200 AZN

1. Керим Алиев (İD номер чека FKWRYn8zXzJE)

2. Фарида Набиева (İD номер чека F1siUhpXr1r1)

3. Руфат Ахмедов (İD номер чека AAHYALyvTW1X)

💪 Абонемент в фитнес-клуб сроком на 1 месяц

1. Анар Меджидов (İD номер чека 4mSiFdTQA7D5)

2. Чингиз Алиев (İD номер чека 8GUMaimBeLLk)

3. Гюнель Абдуллаева (İD номер чека 9c2dHdsuVBAA)

Спасибо всем, кто был с нами, выбирал TESS и делил с нами любовь к чаю !

Следите за нашими обновлениями в наших социальных сетях:

Ведь TESS не перестаёт удивлять!

На правах рекламы