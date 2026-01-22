Казахстан вступил в «Совет мира» без выплаты $1 млрд

Республика Казахстан вступила в "Совет мира" по Газе без взноса в размере $1 млрд.

Как передают казахстанские СМИ, об этом сообщили журналистам в пресс-службе президента Касым-Жомарта Токаева.

"Для вступления в "Совет мира" требуется исключительно суверенное решение государства. С момента вступления срок пребывания государства в Совете составляет три года. Упомянутый в уставе добровольный взнос в размере $1 млрд не является условием членства. Это право каждого участника. В случае если такой взнос осуществляется в течение первого года, государство получает возможность продлить свое пребывание в Совете сверх установленного трехлетнего срока. Казахстан вступил в "Совет мира" без внесения какого-либо финансового взноса, что полностью соответствует положениям Устава", - отметили там.