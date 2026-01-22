Стали известны даты выпускных экзаменов в Азербайджане

Обнародован график выпускных и вступительных экзаменов на этот год.

Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространил Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Согласно графику, выпускной экзамен на базе полного среднего образования (11 классов) пройдет в две зоны - 9 и 15 марта. Для учащихся школ Абшерона, Сумгайыта и Гянджи экзамены распределены на два дня с целью снижения интенсивности движения. Выпускники профессиональных лицеев сдают экзамены в даты, соответствующие городам и районам расположения лицеев (выпускники лицеев в Сумгайыте и Абшероне сдадут экзамен 9 марта).

Выпускные экзамены на базе общего среднего образования (9 классов) будут организованы по трем зонам - 5, 12 и 26 апреля. Информация о распределении городов и районов по зонам будет предоставлена за месяц до экзаменов.

Регистрация всех абитуриентов для участия во вступительных экзаменах в вузы (I этап приема заявок) пройдет с 18 февраля по 5 марта.

Для выпускников прошлых лет первый этап вступительных экзаменов в высшие учебные заведения состоится 19 апреля.

Пробный экзамен, соответствующий второму этапу вступительных экзаменов по I, II, III и IV группам специальностей, будет организован в мае. Первая попытка второго этапа вступительных экзаменов по этим группам пройдет в мае - июне. Регистрация для участия в данных экзаменах будет проводиться в апреле - мае.

С подробным графиком экзаменов можно ознакомиться в таблице.