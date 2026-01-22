Спецпосланник Трампа оптимистично настроен по поводу урегулирования по Украине

Специальный посланник американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил, что оптимистично настроен по вопросу урегулирования российско-украинского конфликта.

«Я думаю, мы добились большого прогресса. <...> Я собираюсь ненадолго съездить в Москву», - сказал он на поляках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

Как ожидается, Уиткофф посетит Москву сегодня, 22 января.

По словам спецпосланника Трампа, стороны конфликта находятся на завершающем этапе его разрешения.

«Думаю, что в начале этого процесса (урегулирования – ред.) было небольшое замешательство, я достаточно часто ездил в Москву, но, думаю, было важно туда ездить, потому что сейчас мы находимся на завершающей стадии», - сказал Уиткофф.

Он отметил, что сегодня урегулирование конфликта свелось к обсуждению буквально одного вопроса: «Это (урегулирование кризиса) в буквальном смысле всеобъемлющий вопрос, и я думаю, мы свели его к одному вопросу, что значит, что она [ситуация] разрешима», - сказал он на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

Источник: ТАСС