В Азербайджане обнаружили опасный токсин в детском питании - ФОТО
В детском питании Swissneo 1, импортированном в Азербайджан из Швейцарии, обнаружен загрязнитель цереулид.
Как передает 1news.az, об этом сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (AQTA).
Согласно сообщению, уведомление по данному вопросу поступило в Агентство через Систему быстрого оповещения Европейского союза по пищевым продуктам и кормам (RASFF).
На основании уведомления были незамедлительно начаты проверки, в результате которых выпуск данной партии продукции в оборот был предотвращен.
Отметим, что цереулид - это термостойкий и опасный для здоровья бактериальный токсин, который вырабатывается в продуктах питания при нарушении условий их хранения.
