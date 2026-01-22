В Азербайджане обнаружили опасный токсин в детском питании - ФОТО

В детском питании Swissneo 1, импортированном в Азербайджан из Швейцарии, обнаружен загрязнитель цереулид.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (AQTA).

Согласно сообщению, уведомление по данному вопросу поступило в Агентство через Систему быстрого оповещения Европейского союза по пищевым продуктам и кормам (RASFF).

На основании уведомления были незамедлительно начаты проверки, в результате которых выпуск данной партии продукции в оборот был предотвращен.

Отметим, что цереулид - это термостойкий и опасный для здоровья бактериальный токсин, который вырабатывается в продуктах питания при нарушении условий их хранения.