Произведение азербайджанского художника удостоено первого места в США - ФОТО

Произведение проживающего и работающего в США азербайджанского художника Вугара Гулиева удостоено первого места на художественной выставке, организованной в Вашингтоне.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, всего на престижную Региональную выставку жюри 2026 года (2026 Regional Juried Show), организованную Хилл-центром (Hill Center), было представлено 800 произведений живописи из штатов Вирджиния и Мэриленд, а также из столицы Вашингтона. Для экспозиции были отобраны 124 произведения, в том числе написанная маслом работа азербайджанского художника Astral drift, которая была удостоена первого места.

В связи с присуждением первого места Вугару Гулиеву были вручены сертификат и премия.

Отобранные произведения будут экспонироваться в Old Naval Hospital до 3 мая.