Доля электронных трудовых договоров в Азербайджане достигла 96,23%

В Азербайджане зафиксирован значительный прогресс в сфере цифровизации трудовых отношений.

Об этом заявил начальник Государственной службы инспекции труда Вели Гулиев на брифинге.

По его словам, на сегодняшний день доля электронных трудовых договоров составляет 96,23%. При этом к концу 2025 года общее число электронных трудовых договоров превысило 1,8 млн.

Гулиев отметил, что внедрение электронных механизмов позволило повысить прозрачность трудовых отношений и эффективность контроля в данной сфере.

Г. Агаев