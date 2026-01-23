 В Москве началась встреча с представителями Вашингтона по украинскому урегулированию | 1news.az | Новости
В Москве началась встреча с представителями Вашингтона по украинскому урегулированию

First News Media00:30 - Сегодня
В Москве началась встреча с представителями Вашингтона по украинскому урегулированию

Президент России Владимир Путин проводит встречу с прибывшими в Москву спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером, сообщает пресс-служба Кремля.

Основная тема - украинское урегулирование. Помимо этого, как накануне заявил президент, с американскими переговорщиками планируется обсудить приглашение России в "Совет мира", а также возможную судьбу части замороженных в США еще при прошлой американской администрации российских активов.

В Москве началась встреча с представителями Вашингтона по украинскому урегулированию

