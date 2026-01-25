Спасатели МЧС помогли гражданам, застрявшим в автомобиле по дороге в Физули - ВИДЕО
В Физулинском районе из-за обледенения проезжей части граждане оказались в беспомощном положении в автомобилях.
Как сообщили Report в МЧС, на место происшествия были направлены пожарные-спасатели Физулинской районной части пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны ведомства.
Было установлено, что автомобили Jeep и Mitsubishi не могут продолжить движение из-за обледенения дороги.
Спасатели оказали гражданам соответствующую помощь, после чего автомобили продолжили движение.
