Джейхун Байрамов: Азербайджан и Израиль подтвердили приверженность углублению стратегического сотрудничества

Азербайджан и Израиль подтвердили прочное партнерство, взаимное доверие и приверженность дальнейшему углублению стратегического сотрудничества на основе общих интересов.

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Х министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов по итогам переговоров с израильским коллегой Гидеоном Сааром в Баку.

«Состоялись всесторонние переговоры с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром о развитии двусторонних отношений в политической, экономической, энергетической, гуманитарной сферах, а также в областях безопасности и инноваций.

Встреча включала углубленный обмен мнениями по региональным и глобальным событиям, вызовам международной безопасности и сотрудничеству в рамках многосторонних институтов.

Мы подтвердили наше прочное партнерство, взаимное доверие и приверженность дальнейшему углублению стратегического сотрудничества на основе общих интересов», - говорится в публикации главы азербайджанского МИД.