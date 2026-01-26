К бывшему дипломату Рамизу Велиеву применён акт об амнистии: срок наказания сокращён

К бывшему дипломату Рамизу Велиеву, задержанному Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, применён Акт об амнистии.

Как сообщает АПА, на процессе в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Фаига Ганиева приговор суда первой инстанции был изменён, и срок наказания сокращён на 6 месяцев — до 4 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Отметим, что бывший дипломат Рамиз Велиев, ранее занимавший должность советника в посольстве Азербайджанской Республики в Арабской Республике Египет, был задержан 8 декабря 2024 года в ходе операции СГБ.

Ему было предъявлено обвинение по статье 308.2 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (злоупотребление должностными полномочиями).

Р. Велиев был признан виновным в том, что, используя свои служебные полномочия вопреки служебным интересам с целью получения незаконных преимуществ для себя или третьих лиц, причинил существенный ущерб правам и законным интересам физических или юридических лиц, а также охраняемым законом интересам государства, повлекший тяжкие последствия.

Решением Наримановского районного суда города Баку Рамиз Велиев был приговорён к 5 годам лишения свободы. В качестве дополнительного наказания он был лишён права занимать определённые должности сроком на 2 года.