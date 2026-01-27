Арпачайское водохранилище покрылось льдом - ФОТО

Замерзло Арпачайское водохранилище общим объемом 150 миллионов кубометров.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, Арпачайское водохранилище, расположенное на территории села Гюмюшлю Шарурского района, играет важную роль в обеспечении питьевой и хозяйственной водой Шарурского, Кенгерлинского и Садаракского районов.

Арпачайское водохранилище общей вместимостью 150 миллионов кубометров имеет стратегическое значение для управления водными ресурсами региона.