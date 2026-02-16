Состоялось заседание Комиссии по борьбе с коррупцией Азербайджанской Республики - ФОТО

16 февраля состоялось заседание Комиссии по борьбе с коррупцией Азербайджанской Республики.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступивший председатель комиссии Самир Нуриев проинформировал о работе, проделанной в нашей стране под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в течение 2025 года, включая основные направления реализуемых антикоррупционных мер. В то же время, участникам заседания была представлена краткая суть внесенных в законодательство поправок и их влияние на отношения в обществе.

Председатель Комиссии заявил, что в законодательстве к 2025 году создан новый механизм управления коррупционными рисками, а также внесены соответствующие нормы для защиты прав лиц, сообщающих о нарушениях. Кроме того, в деятельность рабочих групп вовлечены представители неправительственных организаций и независимые эксперты, что обеспечивает участие представителей гражданского общества в борьбе с коррупцией.

Кроме того, определены основы механизма мониторинга, основанного на результатах, для оценки государственных программ в области борьбы с коррупцией на 2025 год. Так, за прошедший период Секретариат Комиссии при участии представителей гражданского общества разработал «Методологию мониторинга и оценки Национального плана действий по усилению борьбы с коррупцией на 2022-2026 годы». Этот механизм создаст условия для оценки антикоррупционных мер на основе точных критериев.

На встрече также обсуждались вопросы международного сотрудничества в борьбе с коррупцией. В рамках этого сотрудничества были рассмотрены результаты принятых докладов о выполнении рекомендаций Группы государств по борьбе с коррупцией (GRECO) и Антикоррупционной сети для Восточной Европы и Центральной Азии (ОЭСР) в отношении Азербайджанской Республики в рамках 5-го оценочного раунда. Проделанная в этом направлении работа была признана удовлетворительной, также было принято решение продолжить меры, связанные с выполнением рекомендаций.

Были заслушаны доклады об участии Азербайджанской Республики в международных инициативах по борьбе с коррупцией, о роли юридической профессии в борьбе с коррупцией и о последних реформах в этом направлении. Также обсуждались предложения по повышению прозрачности и устранению условий, способствующих коррупции.

Проект правил управления коррупционными рисками, подготовленный Секретариатом Комиссии, был также признан целесообразным, утвержден план работы на следующий период.