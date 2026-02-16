В одной из областей РФ мигрантам запретили работать курьерами и продавцами

Власти Ростовской области расширили перечень видов деятельности, которыми будет запрещено заниматься мигрантам начиная с весны 2026 г.

Соответствующий указ губернатора региона опубликован на портале правовой информации.

С 1 апреля 2026 г. работодатели Ростовской области не смогут нанимать иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, в качестве курьеров, а также продавцов пищевых продуктов, напитков и табачных изделий в оптовых и специализированных магазинах. Мигрантам также будет запрещено заниматься деятельностью в сухопутном и трубопроводном транспорте и почтовой связи.

Кроме того, с 1 марта вступает в силу запрет на привлечение иностранных граждан к работе по производству драгоценных металлов и деятельности фитнес-центров. Запрет вводится до 31 декабря текущего года.

Компаниям региона дадут три месяца на то, чтобы привести численность иностранных работников в соответствие новым требованиям.