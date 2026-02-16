Завтра произойдёт первое в этом году солнечное затмение

Первым затмением года станет кольцеобразное солнечное затмение.

Об этом сообщили в Шамахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси.

Затмение начнётся 17 февраля в 13:56 и завершится в 18:27. Максимальная фаза придётся на 16:12. Наблюдаться оно будет преимущественно над территорией Антарктиды.

Поскольку вид затмения зависит от местоположения наблюдателя, его можно будет увидеть в Аргентине, Мадагаскаре, Южно-Африканской Республике, Танзании, Зимбабве, Намибии, на Сейшельских островах, в Мозамбике, Чили, Ботсване, Малави, Замбии, на островах Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, в Маврикии, Реюньоне, Лесото и ряде других стран.

Затмения наблюдаются тогда, когда Земля или Луна проходят перед Солнцем и частично либо полностью перекрывают его свет. Между плоскостью орбиты Земли и плоскостью орбиты Луны существует разница всего в 5°09′. Когда фазы новолуния или полнолуния совпадают с узлами орбиты, происходит затмение. Дополнительным условием солнечного затмения является почти одинаковый видимый угловой размер дисков Луны и Солнца.

Во время солнечного затмения Луна проходит между Солнцем и Землёй, препятствуя попаданию солнечных лучей на Землю. В результате на определённой части поверхности Земли образуется тень Луны и наблюдается затмение. Солнечное затмение происходит только в фазе новолуния.

В зависимости от взаимного расположения Луны, Земли и Солнца солнечные затмения подразделяются на полные, кольцеобразные, частичные и гибридные. Максимальная продолжительность полной фазы солнечного затмения составляет примерно 7 минут. Это ограничение связано с тем, что область тени Луны, падающей на поверхность Земли, относительно невелика.

По мере перехода наблюдателя из области тени в полутень процент покрытия солнечного диска Луной уменьшается, и наблюдается уже не полное, а частичное солнечное затмение. При частичном затмении степень покрытия также зависит от географического положения места наблюдения.

Отметим, что в Азербайджане это затмение наблюдаться не будет. Следующим затмением станет полное лунное затмение, которое произойдёт 3 марта.