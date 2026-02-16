В Medi Hall прокомментировали смерть пациентки после проведения контурной пластики - ВИДЕО

43-летняя женщина скончалась после проведения контурной пластики в Бинагадинском районе Баку.

Нигяр Исмайылова (1983 г.р.) 10 февраля прошла операцию по коррекции фигуры в госпитале Medi Hall, расположенном на улице Саттара Бахлулзаде в поселке Бинагади. Через несколько дней её состояние резко ухудшилось, и 13 февраля женщина умерла, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

Главврачом Medi Hall является Нигяр Мухаммедова, имя которой ранее уже упоминалось в связи с неудачными эстетическими операциями. Ранее она работала в клинике MedAura, где в своё время поступали жалобы от пациентов.

Директор госпиталя заявил в комментарии для Baku TV, что смерть пациентки не связана с деятельностью клиники. По его словам, женщина была выписана через несколько дней после операции и скончалась дома. В качестве возможных причин указываются сердечная недостаточность и вероятная тромбоэмболия.

Отмечается, что перед вмешательством пациентка проходила обследование, которое не выявило серьёзных проблем со здоровьем. Представители клиники подчеркнули, что образование тромбов может происходить по разным причинам и такие риски есть у любого человека.

Читайте по теме:

Центр аналитической экспертизы проводит тщательную проверку в «Medi Hall» - ОБНОВЛЕНО