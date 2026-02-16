В Агдаме спустя 33 года возобновлены занятия в школе №1 - ФОТО

В Агдамской городской полной средней школе номер 1 начался учебный процесс.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в первый день занятий руководство Карабахского регионального управления образования посетило школу. Они понаблюдали за учебным процессом, побеседовали с учителями и учащимися, выслушали их мнения и предложения.

Отметим, что 18 июля прошлого года Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии здания Агдамской городской полной средней школы номер 1, рассчитанной на 960 ученических мест. Здание школы построено в рамках реализации I Государственной программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории. В учебном заведении имеются 43 классные комнаты, 16 административных помещений, центр STEAM, состоящий из 7 кабинетов, лаборатории по физике, химии и биологии, оснащенные современным технологическим оборудованием, комнаты информатики и допризывной подготовки, библиотека и музей.

Кроме того, в школе в пользование преподавателей и учащихся предоставлены столовая на 352 места, актовый зал на 468 мест, два крытых спортивных зала, а также открытые футбольные и баскетбольные площадки.