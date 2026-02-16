 Депутатам Европарламента заблокировали ИИ на планшетах | 1news.az | Новости
Депутатам Европарламента заблокировали ИИ на планшетах

First News Media21:40 - Сегодня
Депутатам Европарламента заблокировали ИИ на планшетах

Европейский парламент временно отключил инструменты искусственного интеллекта на планшетах, выданных депутатам.

Решение принято из соображений безопасности, сообщает Euractiv со ссылкой на внутреннее письмо ведомства.

Под блокировку попали встроенные функции — инструменты для написания текстов и виртуальные ассистенты. Проверка специалистов по кибербезопасности и защите персональных данных показала, что часть этих сервисов использует облачные технологии, а не локальные ресурсы, что может привести к утечке данных.

«Пока ситуация полностью не прояснится, считается более безопасным оставить подобные функции отключенными», — говорится в сообщении.

Гендиректор по информации парламента призвал депутатов ограничить доступ нейросетей к рабочим письмам и документам, а также отключить ненужные функции искусственного интеллекта на устройствах.

143



