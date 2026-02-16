Ушла легенда: Роберт Дюваль скончался в возрасте 95 лет

Актер Роберт Дюваль, звезда фильмов «Крёстный отец» и «Апокалипсис сегодня», скончался в возрасте 95 лет.

Об этом 16 февраля сообщило Variety со ссылкой на заявление супруги артиста, Лучианы Дюваль, размещенное в соцсетях.

Семикратный номинант на премию «Оскар», получивший награду за фильм «Нежные милости» (в котором он сыграл кантри-певца-алкоголика), также запомнился зрителям по ролям в фильмах «Убить пересмешника» и «Одинокий голубь».

Дюваль скончался в воскресенье у себя дома на ранчо в Вирджинии.