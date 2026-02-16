Наоми Кэмпбелл уличили в связи с педофилом Эпштейном

Британскую супермодель Наоми Кэмпбелл уличили в связи со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном. Ее имя упоминается в опубликованных файлах более 300 раз, сообщает NY Times.

Согласно перепискам бизнесмена, манекенщица неоднократно была у него дома, а также сама приглашала мужчину на вечеринки и публичные мероприятия. Кроме того, знаменитость одалживала его частный самолет. Известно, что они поддерживали связь уже после того, как его признали виновным в склонении несовершеннолетних к проституции в 2008-м году.

По словам адвоката модели Мартина Сингера, его клиентка якобы не знала, что Эпштейна признали педофилом, поскольку в период с 2009 по 2013-й годы жила в Москве, поскольку была в отношениях с российским предпринимателем Владиславом Дорониным.