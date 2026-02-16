Мехрибан Алиева переизбрана президентом Федерации гимнастики

Состоялось 16-е отчётно-выборное Общее собрание Федерации гимнастики Азербайджана.

После официального открытия вице-президент федерации Алтай Гасанов выступил с видеоотчётом о деятельности федерации в 2021–2025 годах, проведённых соревнованиях и достигнутых результатах. Он отметил, что за последние пять лет азербайджанская гимнастика динамично развивалась, а наши гимнасты достойно представляли страну на международной арене.

Финансовый директор AGF Виктория Абушова представила финансовый отчёт за 2021–2025 годы. На общем собрании в Устав федерации были внесены соответствующие изменения, и он был утверждён в новой редакции. Были произведены изменения в структуре Контрольно-ревизионной и Дисциплинарной комиссий, а также в Уставе отражено формирование Комиссии спортсменов и Апелляционной комиссии.

Затем состоялись выборы в Исполнительный комитет. По итогам голосования Мехрибан Алиева была вновь избрана президентом AGF (председателем Исполнительного комитета) сроком на следующие пять лет. Алтай Гасанов избран вице-президентом федерации (заместителем председателя Исполнительного комитета), а Рауф Алиев, Рафик Бейбутов и Вафa Бакарова утверждены членами Исполнительного комитета сроком на пять лет.

На заседании были обсуждены и приняты «Дисциплинарные правила», «Этический кодекс», а также «Правила обеспечения безопасной среды в гимнастике и защиты личности участников». Махир Рафиев, Эльшад Нариманов и Руслан Мирзазаде избраны членами Контрольно-ревизионной комиссии; Назим Раджабов, Айтадж Гасымова, Эльмар Джалилов, Намиг Алиев и Джаля Ахмедова - членами Дисциплинарной комиссии; Хагани Мамедов, Эльчин Усуб и Рашад Ахундов - членами Апелляционной комиссии.

В завершение были награждены памятными медалями спортсмены, добившиеся высоких результатов на престижных соревнованиях в 2025 году.