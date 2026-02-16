 Serbian News: Сербия укрепит энергобезопасность благодаря инвестициям Азербайджана | 1news.az | Новости
Serbian News: Сербия укрепит энергобезопасность благодаря инвестициям Азербайджана

First News Media22:42 - 16 / 02 / 2026
Совместный с Азербайджаном проект строительства газовой электростанции в Сербии вписывается в более широкую стратегию Белграда по обеспечению энергетической безопасности и диверсификации источников энергии.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье сербского издания Serbian News.

"Проект строительства новой газовой электростанции при поддержке азербайджанского капитала свидетельствует о заметном изменении инвестиционного ландшафта энергетического сектора Сербии на фоне роста спроса на электроэнергию, давления со стороны ЕС по декарбонизации и необходимости модернизации энергетической инфраструктуры", - пишет издание.

Отмечается, что исторически электроэнергетическая система Сербии в значительной степени опиралась на генерацию на основе лигнита, главным образом управляемую государственной компанией Elektroprivreda Srbije (EPS), при дополнительной поддержке гидроэнергетики и ограниченных газовых мощностей. Хотя эта модель долгое время обеспечивала стабильность цен, она постепенно утратила свою эффективность в условиях современных рыночных реалий и экологических стандартов. Стареющая угольная инфраструктура, рост углеродных издержек, нестабильность региональных энергетических рынков и участившиеся перебои привели к структурному дефициту предложения, особенно в периоды зимних пиков и засушливых лет.

"В этих условиях газовая генерация вновь рассматривается как ключевой инструмент стабилизации энергосистемы, а не только как вспомогательный источник энергии. Участие Азербайджана в этом процессе является частью более широкой политики Сербии по диверсификации поставок газа и снижению зависимости от традиционных источников. В последние годы Белград активно инвестировал в развитие новых газовых интерконнекторов, расширение мощностей хранения и заключение долгосрочных контрактов на поставку газа", - говорится в статье.

Подчеркивается, что участие Азербайджана, который уже играет важную роль в поставках газа в Европу через Южный газовый коридор, выводит двустороннее сотрудничество на новый уровень - от поставок топлива к прямому участию в производстве электроэнергии. Это обеспечивает Сербии более высокий уровень энергетической устойчивости и снижает зависимость от традиционных энергетических партнеров.

Актуальность проекта, согласно статье, также обусловлена устойчивым ростом потребления электроэнергии, вызванным промышленным развитием, цифровизацией экономики и строительством дата-центров. "Несмотря на рост доли возобновляемых источников энергии, их нестабильность и сложность интеграции в энергосистему требуют наличия гибких генерирующих мощностей. Газовая электростанция позволит быстро реагировать на изменения спроса и обеспечит стабильную работу энергосистемы", - отмечает Serbian News.

С финансовой точки зрения проект, как ожидается, будет реализован с использованием гибридной структуры финансирования, сочетающей собственный капитал азербайджанских инвесторов и долгосрочные кредиты региональных и международных финансовых институтов. При этом ключевым фактором привлечения финансирования станет наличие долгосрочных соглашений о покупке электроэнергии или механизмов государственной поддержки, обеспечивающих стабильность доходов.

"Геополитическое значение проекта также является существенным. Расширение присутствия Азербайджана в энергетическом секторе Юго-Восточной Европы соответствует стратегии Баку по укреплению своей роли в качестве надежного энергетического партнера для стран региона. Для Сербии это сотрудничество открывает дополнительные возможности диверсификации энергопоставок и укрепления энергетической независимости", - говорится в статье.

Отмечается, что новая газовая электростанция также позволит улучшить интеграцию возобновляемых источников энергии, повысить надежность энергоснабжения для промышленности и снизить риски перебоев и ценовой нестабильности. Это особенно важно для энергоемких отраслей и высокотехнологичного производства, которые нуждаются в стабильных поставках электроэнергии.

Напомним, Азербайджан и Сербия накануне подписали соглашение о строительстве газовой электростанции вблизи города Ниш с мощностью 350 МВт электрической и 150 МВт тепловой энергии. Документ был подписан в рамках визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Сербию.

